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Старушку Британию заполонил криминогенный контингент

Старушку Британию заполонил криминогенный контингент

Начиная со следующей недели, в Великобритании осужденные насильники и грабители будут временно отпущены из тюрьмы. Данные меры предпринятыв связи с тем, что местные тюрьмы уже переполнены. Как сообщили в Министерстве юстиции страны, количество заключенных в Англии и Уэльсе составляет 88 016 человек, а вместимость местных тюрем - 88 670. Королевские суды в это же время пытаются разобраться с растущим количеством нерассмотренных дел. Сейчас их рекордное число - почти 63 000.

Вот такая она - Европа, а не все эти змагарские сказки о красивой жизни…

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