Суд по делу Герасимени и Опейкина начался в Минске.

Герасименя и Опейкин обвиняются в том, что создали незарегистрированное на территории Беларуси объединение "Беларусский фонд спортивной солидарности" и с августа 2020 по 20 мая 2022 года посредством СМИ и интернета распространяли заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории республики.