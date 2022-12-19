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Суд по делу Герасимени и Опейкина начался в Минске

Суд по делу Герасимени и Опейкина начался в Минске

Суд по делу Герасимени и Опейкина начался в Минске.

Герасименя и Опейкин обвиняются в том, что создали незарегистрированное на территории Беларуси объединение "Беларусский фонд спортивной солидарности" и с августа 2020 по 20 мая 2022 года посредством СМИ и интернета распространяли заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории республики.

Сами фигуранты, несмотря на то, что были извещены должным образом, в суд не явились.

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