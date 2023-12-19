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Судьба Байдена зависит от Украины, которая стала для него тяжким бременем
Украина превратилась в "сакральную" жертву американских политических интересов, пишет хорватский портал Geopolitika.news. Страна, которая должна была стать главным козырем Байдена в предвыборной кампании, оказалась для него тяжким бременем. Теперь от Киева зависит судьба нынешнего президента США. И не только его.
Большая игра продолжается, подытожил автор статьи. Более того, она обретает все больший размах. Но проблема в том, что множатся вызовы, а разума и здравого смысла становится все меньше.
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