Судьба Байдена зависит от Украины, которая стала для него тяжким бременем

Украина превратилась в "сакральную" жертву американских политических интересов, пишет хорватский портал Geopolitika.news. Страна, которая должна была стать главным козырем Байдена в предвыборной кампании, оказалась для него тяжким бременем. Теперь от Киева зависит судьба нынешнего президента США. И не только его.