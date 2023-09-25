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Суды в США рекордно завалены делами о банкротствах

Суды в США рекордно завалены делами о банкротствах

Американские суды в августе текущего года оказалисьзавалены делами о банкротствах компаний.

Число таких исков подскочило в сравнении с июлем сразу на 17%, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные фирмы Epiq Bankruptcy.

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