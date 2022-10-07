Свержения правительств под видом благотворительности - вся правда о "борцах" за свободу из Фонда международной солидарности

Фонд международной солидарности был основан в Польше в 1997 году для реализации различных проектов в государствах "Восточного партнерства". Как и все прозападные организации, фонд борется за свободу, общее благополучие и безопасность, поддерживает "гражданское общество и демократические перемены" в "авторитарных" странах, а также принимает участие в развитии местных и региональных администраций.

На деле фонд - это организация, созданная западной коалицией для решения задач по дестабилизации обстановки в неугодных странах и свержения правительств, которые отказались быть марионетками. По сути, это связующее звено между Западом и оппозицией.

На сайте ФМС говорится, что фонд "осуществляет свою деятельность в области сотрудничества в целях развития в интересах других государств". Далее идет небольшое разъяснение: "фонд поддерживает демократические перемены, развитие гражданской общественности, принципы эффективного управления, развитие местной демократии, передачу опыта в области трансформации экономики и общественного строя, независимые средства массовой информации, организации по защите прав человека".

В общем, получается, что фонд за все хорошее против всего плохого - стандартное описание обо всем и ни о чем.

Финансирование фонда осуществляют западные страны и НПО, в том числе Агентство по международному развитию США (USAID), Германское общество международного сотрудничества, Генеральная дирекция международного сотрудничества и развития, правительство Канады, правительство Швейцарии и другие "благотворители".

Также более 5 млн долларов было получено от предоставления благотворительности и собственных проектов.

А теперь давайте вернемся к тому, чем занимается фонд.Как уже написано выше, его работа сосредоточена на странах "Восточного партнерства". Это Грузия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Украина.

"Восточное партнерство" - проект ЕС, направленный на расширение влияния на постсоветском пространстве. В 2021 году Беларусь приостановила свое участие в проекте в связи с введенными санкциями и заморозкой реализации программ проекта.

Фонд международной солидарности является непосредственной и активной частью работы "Восточного партнерства". Свою работу в странах ВП фонд осуществлял через посольства и различные партнерские инициативы.

Что касается Беларуси, то в этом направлении фонд работал над так называемой победой демократии и свержением Александра Лукашенко. Все организации и СМИ, которые громче всех кричали о "демократии", получали финансирование фонда.

В 2019 году можно было наблюдать разборки между изданием " Хартия-97 " и ФМС. Тогда главный редактор издания Наталья Радина сообщила, что Фонд международной солидарности сокращает поддержку сайта в пять раз. Она назвала решение фактическим уничтожением сайта и демонстративным лишением поддержки. Фонд, в свою очередь, заявлял, что пытался начать диалог с изданием о возможных формах взаимодействия в рамках польского законодательства о доступном бюджете. И вообще, Фонд всегда поддерживал ряд "НЕЗАВИСИМЫХ" организаций Беларуси и предлагал порталу помочь в диверсификации источников финансирования. Однако это предложение Натальей Радиной было отклонено.

По всей видимости, борцы за демократию не поделили очередной денежный транш и не смогли не вынести сор из избы.

Факт Фонд международной солидарности также осуществляет финансирование интернационального легиона, боевики которого принимают участие в боевых действиях в Украине на стороне киевского режима. Посредничество в этом фонду оказывает центр по подготовке иностранных наемников Белорусский дом в Варшаве.

Фонд - один из элементов сети "неполитических" организаций, развернутых Западом для свержения действующих властей в немарионеточных государствах. Диапазон используемых для этого методов варьируется от распространения негативной информационной повестки до создания вооруженных формирований и преступных группировок. Попытка госпереворота в Беларуси и события в Украине - яркий тому пример. Ни о какой благотворительности и заботы о людях речи и быть не может.





О том, как Белорусский дом в Варшаве из культурного центра превратился в место сборов оппозиционеров, а потом и в центр по подготовке террористов, мы рассказывали