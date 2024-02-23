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Такер Карлсон назвал все обвинения против Дональда Трампа смехотворными
Американский журналист Такер Карлсон назвал все обвинения против Дональда Трампа смехотворными.
Бывший президент США является фигурантом нескольких дел, в частности, о штурме Капитолия, о хранении секретных документов, а также о связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.
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