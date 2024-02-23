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Такер Карлсон назвал все обвинения против Дональда Трампа смехотворными

Такер Карлсон назвал все обвинения против Дональда Трампа смехотворными

Американский журналист Такер Карлсон назвал все обвинения против Дональда Трампа смехотворными.

Бывший президент США является фигурантом нескольких дел, в частности, о штурме Капитолия, о хранении секретных документов, а также о связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.

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