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Такер Карлсон обвиняет Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС, а Зеленского называет комиком
Один из самых популярных американских ведущих Такер Карлсонзапустил свое шоу в Twitter после увольнения с Fox News (вероятно, за критику Украины).
По словам Такера, в подрыве ГЭС требуют обвинять Путина, представляя его человеком "который готов стрелять сам в себя", потому что критиковать Украину в американских СМИ нельзя.
Кроме этого, он обещает, что его шоу вTwitterстанет достоверным источником информации для граждан США. Первый выпуск посмотрели более семи миллионов человек.
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