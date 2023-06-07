ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Такер Карлсон обвиняет Украину в подрыве дамбы Каховской ГЭС, а Зеленского называет комиком

Один из самых популярных американских ведущих Такер Карлсонзапустил свое шоу в Twitter после увольнения с Fox News (вероятно, за критику Украины).

По словам Такера, в подрыве ГЭС требуют обвинять Путина, представляя его человеком "который готов стрелять сам в себя", потому что критиковать Украину в американских СМИ нельзя.

Кроме этого, он обещает, что его шоу вTwitterстанет достоверным источником информации для граждан США. Первый выпуск посмотрели более семи миллионов человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все