Такер Карлсон спрогнозировал начало войны между США и РФ

"Что они (администрация Джо Байдена) сделают - они начнут войну с Россией, вот что. Будет горячая война США и России в следующем году. Они в любом случае ее хотят. Не думаю, что мы победим", - заявил тележурналист.



По его мнению, нынешняя американская власть, предъявляя обвинения Трампу, должна быть готова к аналогичным действиям и к себе.