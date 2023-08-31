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Такер Карлсон спрогнозировал начало войны между США и РФ
Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что нынешняя администрация США может втянуть страну вполномасштабную войну сРоссией, чтобы не проиграть в2024году выборы бывшему президенту Дональду Трампу.
"Что они (администрация Джо Байдена) сделают - они начнут войну с Россией, вот что. Будет горячая война США и России в следующем году. Они в любом случае ее хотят. Не думаю, что мы победим", - заявил тележурналист.
По его мнению, нынешняя американская власть, предъявляя обвинения Трампу, должна быть готова к аналогичным действиям и к себе.
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