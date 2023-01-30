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Танки Abrams отправят в Украину только в конце года
"Байден в сжатые сроки искал новый танковый план для Украины, чтобы выйти из тупика".
Издание The Washington Post отмечает, что американские Abrams отправят в Украину только в конце 2023 года или вообще в 2024 году. И это несмотря на все мольбы и просьбы Зеленского.
"31 основной боевой танк M1A2, который Байден официально разрешил отправить в Украину, не будет изъят из военных запасов США, а будет закуплен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Они будут построены без брони из обедненного урана для поставки позже в этом или следующем году".
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