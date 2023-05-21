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Тарифы на электроэнергию в Украине могут увеличиться в два раза

Тарифы на электроэнергию в Украине могут увеличиться в два раза

В Украине тарифы на электроэнергию могут увеличиться в два раза. Глава нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и ЖКХ Константин Ущаповский объяснил это необходимостью ремонта инфраструктуры и подготовкой к отопительному сезону.

По его словам, необходима сумма чуть более $1,2 млрд.

Ранее Минэнерго Украины призвало мировые энергетические компании поделиться прибылью и направить еена восстановление энергоинфраструктуры страны.

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