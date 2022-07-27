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Теперь немецкая верхушка ездит пить вино в Киев? А когда будем заниматься проблемами в своей стране?

Теперь немецкая верхушка ездит пить вино в Киев? А когда будем заниматься проблемами в своей стране?

Немцев возмутили фото министров ФРГ, сделанные во время их визита в Киев.

На кадрах глава МВД Нэнси Фазер и министр труда Хубертус Хайль пьют алкоголь, стоя на балконе вместе с Виталием Кличко.

Пользователи назвали поездку "военным туризмом", пошутили над тем, что "шампанского на Украине предостаточно", и раскритиковали политиков, "пьянствующих за счет налогоплательщиков, пока рядом идут бои".

"На фото вы можете увидеть, как наши министры переваривают впечатления от "подлой российской агрессии", - сыронизировал один из комментаторов.

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