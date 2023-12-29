The Hill: Экономический кризис станет причиной поражения Байдена на выборах

Американские избиратели готовы вынести беспощадный приговор Байдену из-за ухудшения экономической ситуации в стране, пишет The Hill. Высокая инфляция совпала по времени с большими расходами, ростом дефицита бюджета и госдолга.

К тому же ФРС подняла процентные ставки. И в будущем году ситуация тоже вряд ли улучшится, поэтому проблемы с экономикой вполне могут привести к поражению Байдена.