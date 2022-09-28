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Трамп допустил, что США могли взорвать “Северный поток”

Трамп допустил, что США могли взорвать “Северный поток”

Экс-президент США Дональд Трамп поддержал версию о том, что утечка на “Северном потоке” была вызвана действиями США, утверждает американское издание Raw Story.

В собственной соцсети Truth Social Трамп прокомментировал пост экс-главы МВД Польши Радека Сикорского в Twitter, где польский политик написал “Спасибо, США” над фотографией с места утечки.

“Вот это действительно очень серьезно!” - заявил экс-президент США.

Удивительное признание, учитывая заявления Трампа о “Северном потоке” во время его президентства.

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