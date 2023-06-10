Трамп хранил секретные документы из Белого дома возле унитаза

Появились фотографии тех самых коробок с документами из дома экс-президента США. В этих документах были данные об оборонных возможностях как Соединенных Штатов, так и других стран, о ядерных программах США, о потенциальных уязвимостях США и их союзников перед военным нападением, о планах возможного возмездия в ответ на агрессию, чувствительные данные разведки и т. д.