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Трамп хранил секретные документы из Белого дома возле унитаза

Трамп хранил секретные документы из Белого дома возле унитаза

Появились фотографии тех самых коробок с документами из дома экс-президента США. В этих документах были данные об оборонных возможностях как Соединенных Штатов, так и других стран, о ядерных программах США, о потенциальных уязвимостях США и их союзников перед военным нападением, о планах возможного возмездия в ответ на агрессию, чувствительные данные разведки и т. д.

Трампа обвинили по 38 пунктам, по самой тяжкой из статей ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

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