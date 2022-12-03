Об этом он написал в Twitter, упомянув обыски в храмах УПЦ, аресты и допросы священнослужителей:

"Зеленский собирается запретить деятельность УПЦ. Его правительство также проводит рейды в церквях УПЦ и задерживает священников. Может, поэтому у демократов он суперзвезда? Он же светоч свободы, народ. Давайте отправим ему ещё $100 млрд без какой-либо подотчётности".