Трамп напуган тем, как суд над ним подрывает имидж США

Дональд Трамп отреагировал на то, что Владимир Путин назвал судебный процесс против него политическим преследованием.

Экс-президент написал в Truth Social, что незаконное обращение с ним Джо Байдена позволяет другим осудить систему США и это "хуже, чем кто-либо прогнозировал".