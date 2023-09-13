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Трамп напуган тем, как суд над ним подрывает имидж США
Дональд Трамп отреагировал на то, что Владимир Путин назвал судебный процесс против него политическим преследованием.
Экс-президент написал в Truth Social, что незаконное обращение с ним Джо Байдена позволяет другим осудить систему США и это "хуже, чем кто-либо прогнозировал".
"Весь мир наблюдает за тем, как США разрываются на части", - констатировал Трамп.
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