Трамп назвал неожиданную причину хранения секретных документов у себя дома

"Эти коробки были вперемешку со всякими вещами, футболками для гольфа, одеждой, брюками, обувью, там было много вещей. Я хотел пройтись по ящикам и вытащить все свои личные вещи. И я был очень занят, как вы могли заметить", - рассказал экс-президент США в интервью Fox News, почему хранил секретные документы у себя дома.