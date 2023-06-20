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Трамп назвал неожиданную причину хранения секретных документов у себя дома

Трамп назвал неожиданную причину хранения секретных документов у себя дома

"Эти коробки были вперемешку со всякими вещами, футболками для гольфа, одеждой, брюками, обувью, там было много вещей. Я хотел пройтись по ящикам и вытащить все свои личные вещи. И я был очень занят, как вы могли заметить", - рассказал экс-президент США в интервью Fox News, почему хранил секретные документы у себя дома.

Трамп добавил, что со всех документов, найденных в Мар-а-Лаго, был снят гриф секретности.

"Что касается уровней и всего остального, всё было рассекречено. У меня есть полное право иметь эти ящики", - подчеркнул политик.

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