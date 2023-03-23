ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Трамп назвал визит лидера КНР в РФ неудачей для США

Трамп назвал визит лидера КНР в РФ неудачей для США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал итоги визита лидера КНР Си Цзиньпина в Россию низшей точкой в политической истории США.

В своей соцсети Truth Social Трамп отреагировал на видеозапись прощания Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным. Тогда китайский лидер заявил, что РФ и КНР "двигают перемены, которых не было 100 лет".

"Записанное на видео заявление председателя Си президенту Путину, возможно, стало низшей точкой в истории США!", - написал Трамп.

Ранее он заявлял, что мог бы урегулировать украинский конфликт за 24 часа, а также допустил передачу РФ части территорий Украины вне эфира в интервью у Fox News.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все