Трамп обвинил Байдена в раскрытии сведений о нехватке боеприпасов в США

Трамп сказал, что Байден не справляется с обязанностями президента в непростое для США время на фоне растущей напряженности во всем мире. "У нас есть человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов, - продолжил Трамп. - Знаете ли вы, что три года назад у меня все склады с боеприпасами были заполнены до краев. Мы все отдали. Но если вы отдали все это - ужасно".

