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Трамп обвинил Байдена в раскрытии сведений о нехватке боеприпасов в США
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News обвинил главу Белого дома Джо Байдена в раскрытии секретной информации о нехватке боеприпасов в стране.
Трамп сказал, что Байден не справляется с обязанностями президента в непростое для США время на фоне растущей напряженности во всем мире. "У нас есть человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов, - продолжил Трамп. - Знаете ли вы, что три года назад у меня все склады с боеприпасами были заполнены до краев. Мы все отдали. Но если вы отдали все это - ужасно".
"Вы говорите о секретных документах. Это хуже любого документа, который вы могли бы предоставить",
- продолжил Трамп, очевидно, имея в виду федеральное обвинение против него в отношении секретных документов, обнаруженных ФБР во время обыска его поместья в Мар-а-Лаго в прошлом году. По словам Трампа, после заявления Байдена противники США
"говорят о том, что у страны нет боеприпасов". Подумайте об этом. Насколько глупым может быть кто-то, кто говорит такое?"
, - заключил 45-й президент США.
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