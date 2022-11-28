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Трамп обвинил Министерство юстиции США в коррупции
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Министерство юстиции США является коррумпированным и избирательно ведет расследования.
"Министерство юстициикоррумпировано. Предлагали Кристоферу Стилу $1 млн за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы "добраться до Трампа", сказали Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами, (якобы дело) "было российской дезинформацией", когда они знают, что нет", - написал он в своей социальной сети.
Трамп также задался вопросом, будет ли специальный прокурор Джек Смит заниматься расследованием причин беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года, которые, как считает экс-президент, стали следствием "коррумпированных выборов 2020 года".
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