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Трамп показал пародию на Байдена, который не может найти выход со сцены

Бывший президент США Дональд Трамп показал в пародийной форме неспособность нынешнего главы Белого дома Джо Байдена самостоятельно ориентироваться во время своих выступлений.

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