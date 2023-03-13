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Трамп предсказал США новую Великую депрессию

Трамп предсказал США новую Великую депрессию

Экс-президент США обвинилв экономических проблемах страны нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.

"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, Джо Байден станет Гербертом Гувером современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться", - заявил Трамп.

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