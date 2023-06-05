Трамп призвал не шутить над падениями Байдена

Дональд Трамп выступил с довольно неожиданным заявлением. Он призвал перестать подшучивать над когнитивными проблемами Джо Байдена, который недавно упал во время выступления.

"Честно говоря, я не думаю, что это выглядит хорошо ни для вас, ни для кого-либо другого, когда вы шутите по этому поводу. Потому что это серьезная проблема", - заявил Трамп ведущему Fox News Шону Хэннити.