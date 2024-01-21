Трамп сообщил, что в случае победы на выборах решит конфликт на Украине еще до официального статуса

ДональдТрамп заявил, что в случае победы на выборах в этомгоду обеспечит мирное урегулирование конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Такое заявление он сделал во время выступления на митинге в Нью-Гэмпшире.



"Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность",- сказал он.



По словам Трампа, его посредническим усилиям поможет то, что он хорошо знает президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тем не менее бывший американский лидер не пояснил, каким образом он намерен добиться разрешения конфликта.

