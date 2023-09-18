Трамп: Украина проигрывает в конфликте с РФ, но СМИ об этом не пишут

По словам бывшего президента США Дональда Трампа, "СМИ больше не сообщают о войне".

"Весеннего наступления Украины так и не было, потому что они натолкнулись на стену вооружений и бомб", - сказал политикв интервью телекомпании NBC. Экс-глава Белого дома подчеркнул, что выступает за прекращение конфликта.