Трамп вновь пообещал выгнать Байдена из Белого дома

Дональд Трамп назвал "крестовым походом" свое участие в президентской гонке. Он отметил, что Джо Байден разрушает демократию в Соединенных Штатах, пишет The Washington Post

"Эта кампания -праведный "крестовый поход" за освобождение нашей республики от Байдена", -сказал он, выступая в штате Айова перед своими сторонниками.

Помимо этого, Трамп обвинил администрацию Байдена в попытках подавить свободу слова, подвергнуть цензуре критиков и криминализировать инакомыслие. По его мнению, политики хотят полностью контролировать социальную жизнь американца.