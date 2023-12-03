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Трамп вновь пообещал выгнать Байдена из Белого дома
Дональд Трамп назвал "крестовым походом" свое участие в президентской гонке. Он отметил, что Джо Байден разрушает демократию в Соединенных Штатах, пишет The Washington Post
"Эта кампания -праведный "крестовый поход" за освобождение нашей республики от Байдена", -сказал он, выступая в штате Айова перед своими сторонниками.
Помимо этого, Трамп обвинил администрацию Байдена в попытках подавить свободу слова, подвергнуть цензуре критиков и криминализировать инакомыслие. По его мнению, политики хотят полностью контролировать социальную жизнь американца.
Экс-президент пообещал, что их правлению придет конец, если избиратели вернут его в Белый дом, и что Америка будет свободной страной.
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