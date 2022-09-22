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Трампу, его детям и компании предъявлено обвинение в финансовых махинациях

Трампу, его детям и компании предъявлено обвинение в финансовых махинациях

Генеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинение в финансовых махинациях Дональду Трампу. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, обвинение касается деятельности Дональда Трампа и его детей Эрика и Иванки в компании Trump Organization. Также иск подан против бывшего финансового директора компании и его помощника. Выдвинуто предположение о том, что в период между 2011 и 2021 годами обвиняемые принимали участие в преступной схеме. Уточняется, что ее участники завышали или занижали цифры в финансовой отчетности.

Как сообщается, обвиняемые, среди которых и бывший президент Соединенных Штатов, преследовали цель подтолкнуть банки выдавать кредитные средства на более выгодных условиях.

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