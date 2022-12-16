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Трампу могут запретить переизбираться президентом

Трампу могут запретить переизбираться президентом

В Конгресс США внесли законопроект,который предусматривает запрет экс-президенту Дональду Трампу занимать любые должности в американских органах власти, а также избираться в качестве главы государства.

Один из пунктов законопроекта предусматривает, что "в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к КонституцииДональд Трамп не может быть еще раз избран в качестве президента США и не может занимать в США никакую должность на гражданской или военной службе". Речь идет о санкциях из-за предполагаемой причастности Трампа к захвату Капитолия в январе 2021 года, когда сторонники экс-главы государства ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению результатов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, по итогу которых победил Джо Байден.

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