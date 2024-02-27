ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Трампу прислали конверт с белым порошком по почте

Трампу прислали конверт с белым порошком по почте

Дональд Трамп-младший вскрыл конверт с неопознанным белым порошком.

Его прислали по почте в дом старшего сына бывшего президента США во Флориде. О случившемся мужчина оповестил экстренные службы, и к нему съехались пожарные и специалисты в химзащите.

Пока неясно, что находилось в письме, но, по предварительным данным специалистов, вещество не опасно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все