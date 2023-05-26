3.73 BYN
Трансгендер-наемник из США заявил, что поражение РФ спасет ЛГБТ во всем мире
Трансгендер-наемник из США заявил, что поражение РФ спасет ЛГБТ во всем мире
Эштон-пидЧирилло еще недавно сражалосьза ВСУ и сделало в рядах с украинцами интересный вывод.
"Победа Украины над Россией будет иметь большое значение для прав человека во всем мире, поскольку заставит РФ заглянуть внутрь себя и понять свои ошибки, понять то, что они совершили с правами человека", - заявил Эштон-Чирилло.
Помощь ВСУ пришла сзади.