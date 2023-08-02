Трансгендерные дети все чаще попадают в неотложку

Сотрудник больницы штата Мэн назвал химическую смену пола у детей бесчеловечной, сообщает FoxNews. По его словам, трансгендерные дети все чаще попадают в отделения неотложной помощи, а некоторые пациенты на гормонах страдают психическими расстройствами - вплоть до членовредительства и полного отрыва от реальности.



"У меня такое чувство, что дети словно кричат: "Да обратите же на меня внимание, мне срочно нужна помощь!" Что бы их ни мучило, рано или поздно это проявится. Например, некоторые полосуют себя ножом. Есть и другие формы членовредительства, но порезы - это самое частое", - сказал источник.



В психических расстройствах у детей он винит гормоны и блокаторы полового созревания. Их побочные эффекты - это как раз депрессия и тревожность. При этом врачи предпочитают не высказываться против химической смены пола, поскольку это теперь считается неуважением к пациентам.