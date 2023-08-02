3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Трансгендерные дети все чаще попадают в неотложку
Сотрудник больницы штата Мэн назвал химическую смену пола у детей бесчеловечной, сообщает FoxNews. По его словам, трансгендерные дети все чаще попадают в отделения неотложной помощи, а некоторые пациенты на гормонах страдают психическими расстройствами - вплоть до членовредительства и полного отрыва от реальности.
"У меня такое чувство, что дети словно кричат: "Да обратите же на меня внимание, мне срочно нужна помощь!" Что бы их ни мучило, рано или поздно это проявится. Например, некоторые полосуют себя ножом. Есть и другие формы членовредительства, но порезы - это самое частое", - сказал источник.
В психических расстройствах у детей он винит гормоны и блокаторы полового созревания. Их побочные эффекты - это как раз депрессия и тревожность. При этом врачи предпочитают не высказываться против химической смены пола, поскольку это теперь считается неуважением к пациентам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября