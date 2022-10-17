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Трасс принесла Великобритании феерическую катастрофу

Трасс принесла Великобритании феерическую катастрофу

Обозреватель Atlantic Том Мактаг рассказал, что в последнее время ощущает упадок Британии - это потери чего-то, что нельзя компенсировать денежными средствами.

По словам Мактага, уже три недели Великобритания находится в кризисном состоянии "сокрушительного идиотизма". По мнению журналиста, такой кризис затрагивает самое ценное, что есть у жителей Великобритании, а именно основополагающую национальную идентичность.

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