Обозреватель Atlantic Том Мактаг рассказал, что в последнее время ощущает упадок Британии - это потери чего-то, что нельзя компенсировать денежными средствами.

По словам Мактага, уже три недели Великобритания находится в кризисном состоянии "сокрушительного идиотизма". По мнению журналиста, такой кризис затрагивает самое ценное, что есть у жителей Великобритании, а именно основополагающую национальную идентичность.