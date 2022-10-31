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"Тревожный знак". Европейские компании взяли больше кредитов, чем в 2008 году

"Тревожный знак". Европейские компании взяли больше кредитов, чем в 2008 году

Европейские компании взяли за 2022 год наибольшее число краткосрочных кредитов со времен эпидемии COVID-19 и экономического кризиса 2008 года, пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg, компании в ЕС получили 76 миллиардов евро в кредитах на срок до двух лет. Больше таких кредитов, до 153 миллиардов евро, было взято только на пике COVID-19 в 2020 году, в 2008 году их объем составил 64 миллиарда.

Рост кредитования вызван такими факторами, как рост цен на сырьевые товары, ожидания нестабильности на рынке и неопределенность в ценообразовании.

Bloomberg называет новые масштабы взятых кредитов "тревожным знаком" на фоне попыток ЕС сдержать растущую инфляцию. Так, Европейский центральный банк уже удвоил ключевую процентную ставку до максимума за более чем десятилетие.

Если США соберут очередной пакет помощи на 40-50 миллиардов долларов, его, по-видимому, уже придется отдать Европе.

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