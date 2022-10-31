"Тревожный знак". Европейские компании взяли больше кредитов, чем в 2008 году

Европейские компании взяли за 2022 год наибольшее число краткосрочных кредитов со времен эпидемии COVID-19 и экономического кризиса 2008 года, пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg, компании в ЕС получили 76 миллиардов евро в кредитах на срок до двух лет. Больше таких кредитов, до 153 миллиардов евро, было взято только на пике COVID-19 в 2020 году, в 2008 году их объем составил 64 миллиарда.

Рост кредитования вызван такими факторами, как рост цен на сырьевые товары, ожидания нестабильности на рынке и неопределенность в ценообразовании.

Bloomberg называет новые масштабы взятых кредитов "тревожным знаком" на фоне попыток ЕС сдержать растущую инфляцию. Так, Европейский центральный банк уже удвоил ключевую процентную ставку до максимума за более чем десятилетие.