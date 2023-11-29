"Трудное, но неизбежное" решение французов

Французский Michelin закрывает заводы по производству шин для грузовиков в Германии - производить их в ФРГ стало слишком дорого.



Французы заявили о "трудном, но неизбежном решении". В общей сложности это затронет более 1500 сотрудников. Мишлен назвал в качестве причин сильно подорожавшее в ФРГ электричество и конкуренцию со стороны Азии.