Цена на свинину в Эстонии достигла рекорда

"Цена основана на немецком индексе. В настоящее время она составляет около 2,28 евро за килограмм, что является рекордом за последние 20 лет. Индекс корректируется каждую среду, и нет никаких признаков того, что рост замедлится", - цитируют эстонские СМИ исполнительного директора Nõo Lihatööstus Рагнара Лоова.

Возникшая ситуация связана прежде всего с ростом цен на энергоносители, который привел к снижению предложения. Многие животноводческие фермы закрылись или сократили объемы производства. Предприятия также испытывают сложности, так как цена на сырье выросла почти на 60 %, а цена на готовую продукцию всего на 10-15 %.