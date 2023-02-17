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Цена на свинину в Эстонии достигла рекорда
"Цена основана на немецком индексе. В настоящее время она составляет около 2,28 евро за килограмм, что является рекордом за последние 20 лет. Индекс корректируется каждую среду, и нет никаких признаков того, что рост замедлится", - цитируют эстонские СМИ исполнительного директора Nõo Lihatööstus Рагнара Лоова.
Возникшая ситуация связана прежде всего с ростом цен на энергоносители, который привел к снижению предложения. Многие животноводческие фермы закрылись или сократили объемы производства. Предприятия также испытывают сложности, так как цена на сырье выросла почти на 60 %, а цена на готовую продукцию всего на 10-15 %.
Лоов добавил, что покупательная способность людей снизилась, из-за чего пришлось устраивать кампании для привлечения покупателей, чтосказываетсяна деятельности рядапроизводителей.
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