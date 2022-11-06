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Цены на гречку в Латвии продолжают расти несмотря на урожай
В этом году в Латвиисобрано довольно много гречихи - от 0,5 до 1,2 тонны с гектара, тогда как в прошлом году из-за засухи урожайность была от 0,3 до 1 тонны с гектара. В то же время урожай органической гречихи не более 1 тонны с гектара, но качество крупы достаточно высокое. Несмотря на эту радость, закупочная цена гречихи вырастет из-за снижения ее предложения на рынке.
"Закупочная цена гречихи в настоящее время около 650 евро за тонну, но она будет расти, поскольку на нее влияет геополитическая ситуация. Украина и Россия будут экспортировать меньше гречихи, поэтому спрос на нее будет выше", – пояснила Дзелзкалея-Бурмистре.
Она добавила, что гречка в магазинах подорожает также из-за роста затрат на энергоресурсы.
Сейчас цена гречки в сети супермаркетов Rimi - 3,29 евро за кг (фирмы Valdo), в магазинах Maxima - 1,99 за 500 гм (фирмы Dobele).
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