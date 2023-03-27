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Цены на продукты в Великобритании продолжают расти

Цены на продукты в Великобритании продолжают расти

По последним данным, нехватка овощей вызвала неожиданный рост инфляции. Средняя стоимость продуктов для приготовления традиционного жаркого в феврале выросла более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второй месяц подряд индекс цен на завтраки вырос более чем на 20%.

Цены в супермаркетах Великобритании выросли рекордными темпами, каких еще не было с февраля 2005 года.

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