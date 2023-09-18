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Цыгане в Германии жалуются на расизм немцев

Цыгане в Германии жалуются на расизм немцев

Центральный совет рома и синти в Германии зафиксировал более 620 случаев дискриминации за последний год и обвинил в этом "рост правого экстремизма".

Около половины случаев, согласно докладу, имели место со стороны сотрудников госучреждений и при этом цыгане, бежавшие с Украины, якобы подверглись непропорциональным притеснениям.

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