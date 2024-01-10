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Туристы набросали за год в римский фонтан Треви монет на €1,6 млн, пишет La Gazzettino

Туристы набросали за год в римский фонтан Треви монет на €1,6 млн, пишет La Gazzettino

Годом ранее в нем собрали монет на сумму более €1,4 млн.

Деньги из фонтана собирают три или более раз в неделю специальные сотрудники, о которых предупреждена местная полиция, охраняющая площадь.

Фонтан Треви построен в стиле барокко в 1732-1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х годах снимала русская княгиня Зинаида Волконская.

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