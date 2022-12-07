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Турция опять угрожает Греции из-за "милитаризации" островов в Эгейском море
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "примет меры" (как юридические с подключением ООН, так и "на месте") против Греции, если та продолжит перебрасывать оружие на свои острова в Эгейском море. Это заявление появилось после сообщений о военных учениях Греции на островах Родос и Лесбос в Эгейском море.
В Греции же заявили о необходимости защиты островов от потенциального нападения со стороны Анкары, так как Турцияимеет значительные военные силы на западном побережье как раз напротив островов.
Позже появилось заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара о том, что Турция и Азербайджан готовы совместными усилиями отражать любые возможные вызовы или угрозы для двух государств.
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