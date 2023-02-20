Турция потребовала у США возврата денег

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Энтони Блинкеном потребовал у США возврата денег, которые Турция вложила в программу F-35 до исключения из нее:"Это было одностороннее решение. Есть цифра в 1,4 миллиарда долларов, которые мы заплатили. Ждем возврата уплаченных".