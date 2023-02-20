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Турция потребовала у США возврата денег
Турция потребовала у США возврата денег, вложенных в программу F-35.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Энтони Блинкеном потребовал у США возврата денег, которые Турция вложила в программу F-35 до исключения из нее:"Это было одностороннее решение. Есть цифра в 1,4 миллиарда долларов, которые мы заплатили. Ждем возврата уплаченных".
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