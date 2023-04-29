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Twitter включает монетизацию
Социальная сеть Twitter добавила функцию монетизации, которая позволит пользователям зарабатывать на контенте из своей ленты, сообщила компания.
"По всему миру! Авторы по всему миру теперь могут зарегистрироваться и зарабатывать на жизнь в Twitter. Нажмите на кнопку "Монетизация" в настройках, чтобы подать заявку (на введение платной подписки на свою ленту)", - говорится в сообщении Twitter.
Владелец соцсети Илон Маск уточнил, что пользователи смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе.
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