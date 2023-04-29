Twitter включает монетизацию

"По всему миру! Авторы по всему миру теперь могут зарегистрироваться и зарабатывать на жизнь в Twitter. Нажмите на кнопку "Монетизация" в настройках, чтобы подать заявку (на введение платной подписки на свою ленту)", - говорится в сообщении Twitter.