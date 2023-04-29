ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Twitter включает монетизацию

Twitter включает монетизацию

Социальная сеть Twitter добавила функцию монетизации, которая позволит пользователям зарабатывать на контенте из своей ленты, сообщила компания.

"По всему миру! Авторы по всему миру теперь могут зарегистрироваться и зарабатывать на жизнь в Twitter. Нажмите на кнопку "Монетизация" в настройках, чтобы подать заявку (на введение платной подписки на свою ленту)", - говорится в сообщении Twitter.

Владелец соцсети Илон Маск уточнил, что пользователи смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все