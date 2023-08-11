Тысяча обученных боевиков ВСУ отправляется из Британии на фронт

Украинские морпехи возвращаются домой после "интенсивной" шестимесячной подготовки у британских инструкторов, передает Sky News.

Боевики прошли подготовку по десантированию и применению противотанкового оружия, а также по разведке и наступлению на оборонительные сооружения.

Некоторые из курсантов имели опыт службы в армии, но многие из них - это гражданские без военного опыта.