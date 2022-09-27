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Тысячи немцев вышли на акции протеста и требуют отмены санкций против России
В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, по данным полиции, в 20 различных местах собрались в общей сложности около 11 тысяч человек. В городе Нойбранденбург демонстранты, в том числе требовали прекратить поставки оружия Украине и ограничить цены на энергоносители.
В Шверине участники акции призывали к отмене санкций против России и к вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". В земле Саксония-Анхальт в акциях приняли участие около 3 тысяч человек. Тысячи людей вышли на улицы городов земли Тюрингия. В Лейпциге в Саксонии, по данным полиции, собралось около тысячи демонстрантов.
Как сообщил немецкий канал N-tv, в Лубмине (в Западной Померании) были замечены украинские активисты с антироссийскими плакатами, но их прогнали.
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