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У Евросоюза закончились санкции для России
У Евросоюза закончились санкции для России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
"Мы закончили [вводить санкции]. Если мы введем больше санкций, будет больше вреда [странам Европы], чем пользы", - уточняет издание.
Авторы материала подчеркивают, что есть определенные сферы экономики РФ, ограничение которых негативно повлияет именно на ЕС. Как поясняют журналисты, ссылаясь на своего инсайдера, новый пакет санкций от ЕС максимум может расширить уже существующие ограничения.
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