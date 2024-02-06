У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

Король Карл III болен раком и отложит свои публичные выступления, чтобы пройти курс лечения, пишет The Telegraph со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

У короля диагностировали рак после того, как он прошел курс лечения от доброкачественного увеличения простаты. Врачи заметили отдельные проблемы и провели обследование.