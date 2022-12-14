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У латвийцев сильно пошатнулось психическое здоровье
Психическое здоровье жителей Латвии сильно пошатнулось. Эта проблема стала актуальнав связи с пандемией коронавируса и конфликтом в Украине, заявила председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии Сандра Пуце. Так, увеличилось число диагнозов, которые ставят с опозданием.
Эксперты призывают повысить качество амбулаторной помощи, сделать так, чтобы жители регионов имели возможность получить ту же помощь, что и рижане. Также власти должны обратить внимание на хронически больных детей и подростков, чтобы по достижении совершеннолетия они получали надлежащую медицинскую помощь.
Пуце также обратила внимание на нехватку специалистов. По ее словам, не хватает медсестер, а из 265 сертифицированных врачей только 160 моложе 65 лет, сообщают латышские СМИ.
Жаль, что психиатр не рассказала о влиянии антироссийской истерии и безумных решений властей на психическое здоровье. Есть подозрение, что именно в этом лежит корень проблемы.
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