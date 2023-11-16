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У США заканчиваются деньги на помощь Украине - Белый дом

У США заканчиваются деньги на помощь Украине - Белый дом

Представитель нацбезопасности Джон Кирби заявил, что возможности Вашингтона поддерживать Киев под большими сомнениями. По его словам, это негативно отразится на способностях Украины на поле боя.

В борьбе за деньги США победу одерживают евреи.

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