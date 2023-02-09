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У Великобритании нет "гребаных самолетов" для отправки на Украину - iNews

У Великобритании нет "гребаных самолетов" для отправки на Украину - iNews

Послевыступления в британском парламенте Зеленской поблагодарил Британию за оказываемую военную поддержку и призвал предоставить Украине военную авиацию, подарив спикеру парламента шлем украинского пилота. На нем написано: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить".

iNews после этого написала, что правительство Королевства усомнилось в возможности передать Украине истребители, несмотря на поручение премьера Риши Сунака министру обороны рассмотреть такой план.

Один из членов кабмина Британии оценил просьбу Зеленского о поставках истребителей фразой: у страны "нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить (Украине)".

Источники отмечают, что Лондон может не успеть поставить самолеты Киеву для изменения хода конфликта. Сунак надеется, что США, ФРГ и другие последуют британскому примеру.

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