У Великобритании нет "гребаных самолетов" для отправки на Украину - iNews

Послевыступления в британском парламенте Зеленской поблагодарил Британию за оказываемую военную поддержку и призвал предоставить Украине военную авиацию, подарив спикеру парламента шлем украинского пилота. На нем написано: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить".

iNews после этого написала, что правительство Королевства усомнилось в возможности передать Украине истребители, несмотря на поручение премьера Риши Сунака министру обороны рассмотреть такой план.

Один из членов кабмина Британии оценил просьбу Зеленского о поставках истребителей фразой: у страны "нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить (Украине)".