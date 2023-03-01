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Убивают бездомных средь бела дня, или Что творится в США

В американских соцсетях распространяется видео, где темнокожий мужчина в Сент-Луисе средь бела дня заряжает оружие и убивает бездомного.

Куда катится Америка?

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